Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 organizatörden 2'si tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan 3 ayrı operasyonda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılarak 2 organizatör tutuklandı, şok ev olarak tabir edilen 1 metruk bina yıkıldı.