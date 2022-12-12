İhlas Haber Ajansı

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Van'da göçmen kaçakçılığı yapan 13 organizatör tutuklandı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 organizatörden 13’ü tutuklandı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 18 organizatörden 13'ü tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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