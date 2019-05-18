Van'da göçmen ölümleri artıyor

Van'ın Başkale ve Çaldıran ilçelerinin İran sınırında Ocak ayından bu yana karların erimesiyle birlikte çok sayıda ceset bulundu. Çoğunluğu sınır hattında donarak, İran askerleri tarafından vurularak ya da yurda yasa dışı yollardan girdikten sonra trafik kazası sonucu yaşamını yitiren kaçak göçmenlerin durumu yürek burkuyor. Son olarak 16 Mayıs tarihinde yaşanan trafik kazasıyla birlikte şu ana kadar 50'den fazla yabancı uyruklu erkek cesedi otopsi için Van Adli Tıp Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu yıl getirilen cesetler geçtiğimiz yıla oranla iki kat artarken, yoğunluktan Adli Tıp Şube Müdürlüğünün cenaze saklama dolapları ise tamamen doldu. Adli şubenin cenaze saklama dolaplarının dolması nedeniyle sonradan gelen cesetler ise, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi morguna gönderildi.

İHA muhabirine konuşan Adli Tıp Şube Müdürü Adli Tıp Doktoru Bedir Korkmaz, 2019 yılı ocak ayından bu yana 50'den fazla göçmen cenazesinin getirildiğini belirtti. Cenazelerin çoğunlukla Başkale ve Çaldıran ilçe sınırından getirildiğini ifade eden Şube Müdürü Dr. Korkmaz, “Trafik kazası sonrasında yine 5 tane göçmen cenazesinin otopsisini yaptık. Göçmen cenazelerinin çoğu Afganistan ve Pakistan vatandaşlarıdır. Biz bunların üzerinden çıkan kimliklerle de belirleyebiliyoruz. Ancak asıl kimliklendirme DNA'larını gönderdiğimiz Adlî Tıp Kurumu Grup Başkanlıklarında yapılmaktadır” dedi.

“Dolapların tamamı göçmen cenazeleriyle doldu”

Cenazeler otopsinin ardından 15 günlük yasal bekleme süreleri boyunca dolaplarda bekletildiğini dile getiren Korkmaz, “Şu an 9 cenaze saklama dolabımız var. Bunların tamamı doldu. Bu yüzden Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinden yardım istiyoruz. Onların da dolaplarının tamamı göçmen cenazeleriyle doldu. Cenazelerin 15 gün yasal bekletme süreleri dolduktan sonra savcılık talimatıyla belediyeler aracılığıyla kimsesizler mezarlığına defnediliyor” diye konuştu.

“Cenazeler 4-5 ay karlar atında kalıyor”

Yapılan otopsi sonucu cenazelerin 4-5 ay boyunca kar altında kaldığını belirten Korkmaz, “Tabi bu süre içinde kar altında kalmaları çürümeyi çok etkiliyor. Bundan dolayı net bir süre veremiyoruz ama kendi bulgularımız 4-5 ay oldukları şeklindedir. Havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi sonucu orada bulunan vatandaşların durumu bildirmesiyle savcılık aracılığıyla cenazeler bize gönderiliyor. Yoğunluğumuz mart ayından itibaren arttı. Nisan ve Mayıs ayında ise hız kazandı. Karlar altında kalmış donmuş cenazelerin hâlâ çıkacağını düşünüyoruz ama haziran ayından sonra geleceklerini ummuyoruz” şeklinde konuştu.

“Göçmenlerin ölüm sebebi sadece donma değil”

Kaçak göçmenlerin ölüm sebebinin sadece donma olmadığına dikkat çeken Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trafik kazasında da vefat edebiliyorlar. Özellikle insan kaçakçılarının taşıması sonucu bu kazalar yaşanıyor. Dünkü elim olayda 40'ın üzerinde yaralı olduğunu öğrendik. 5 tanesi otopsi yapılmak üzere şube müdürlüğümüze geldi. Bunlardan iki tanesinin de ağır yaralı olduklarını öğrendik.”