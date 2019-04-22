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Van'da göle kaçan ineği balıkçılar kurtardı

Van merkez İpekyolu ilçesinde Erçek Gölü’ne giren ineği imdadına balıkçılar yetişti.

Van merkez İpekyolu ilçesinde Erçek Gölü'ne giren ineği imdadına balıkçılar yetişti.


İpekyolu İlçesine bağlı Karagündüz Mahallesinde ikamet eden Mehmet Çomak'a ait inek, bilinmeyen bir nedenden dolayı Erçek Gölü'ne girdi. Yaklaşık 2 saat gölde kalan ineği çıkaramayan Katar, balıkçılardan yardım istedi.


Balıkçılar ağ ve ip kullanarak bir saatlik çalışmayla ineği bağladıkları iple kenara getirerek sahibine teslim ettiler.

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