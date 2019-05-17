Van'da “Gönül Bağı” projesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı merkez ve ilçelerde bulunan KYK kız ile erkek öğrenci yurtlarında çalışan personel ve öğrenciler tarafından “Gönül Bağı” projesi kapsamında Ramazan Bayramı öncesi toplanan erzak kolilerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Hacıbekir Mahallesi'nde düzenlenen yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “Bu mübarek ayda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak yurt personellerimiz ve farklı illerden gelip ilimizde okuyan ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz tarafından toplanan erzak kolilerini çalışma arkadaşlarımız ve öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Öncelikle yardım yapılacak aileler araştırıldı. Belirlenen ailelere 5 öğrenciyle gidildi. Bugün ise proje kapsamında ihtiyaç sahibi ailelerimizi şube müdürü, yurt müdürleri ve öğrencilerimiz ile birlikte ziyaret edip hediyelerini sunduk. Her vatandaşımızın Ramazan ayını huzur içinde geçirmesi ve akabinde bayram sevincini yaşamasını Yüce Allah'tan temenni ediyorum” dedi.