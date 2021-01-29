İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında bu hafta Dr.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında bu hafta Dr. Ömer Demirbağ kadınlara seminer verdi.


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Merkezinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor. Program kapsamında bu hafta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ katılımcılara, Peygamber Efendimizin Aile Hayatı konusunda seminer verdi.


Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programında Dr. Demirbağ, sohbetini Peygamber Efendimizin hayatından örneklerle süsleyerek dinleyicileri aile içinde dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.