Van'da ‘Gönülden gönüle dost sohbetleri' devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen ‘Gönülden gönüle dost sohbetleri’ programı devam ediyor.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen ‘Gönülden gönüle dost sohbetleri' programı devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen programda Tuşba İl Müftülüğünde görev yapan Din Hizmetleri Uzmanı Süheyla Türk tarafından kadınlara seminer verildi. Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde konuşan Türk, kadınlara peygamber sünnetinde çocuk eğitimi, Peygamber efendimizin aile hayatı, dinimizde aile hayatının önemi, eşler arası iletişim konularında bilgiler verdi.
Son derece verimli geçen seminer karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.