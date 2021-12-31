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Van'da "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seminer, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığının konferans salonunda yapıldı. Bu haftaki programda İpekyolu Müftülüğünden Din Hizmetleri Uzmanı Sacide Kuşan, kadınlara ailede mahremiyet konulu bilgiler verdi.


Slayt gösterimi eşliğinde yapılan seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık bir saat süren program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.

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