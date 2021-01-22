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Van'da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri' yeniden başladı

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez’in himayelerinde gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı yeniden başladı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen ve pandemi nedeniyle ara verilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı yeniden başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ve Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Kadın ve Aile Merkezinde program gerçekleştirildi. Program kapsamında Dr. Zübeyde Tezcan (aile terapisti) katılımcılara; ‘hayata pozitif bakabilmek, kendimizi tanıma sanatı, beynimizi nasıl etkin kullanabiliriz' konularında seminer verdi.


Müftü Yardımcısı Melike Seyidoğlu ise sohbetinde ‘aile ve aile değerleri' konularına değindi.


Pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'nin hız kesmeden devam edeceği belirtildi.

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