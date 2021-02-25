Van'da ‘Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri'ne yoğun ilgi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" programı kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde ve Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşti. Bu haftaki programda, İl Müftülüğünden Vaize Mine Sürmen, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Sosyolog Fatma Aslan kadınlar ile bir araya geldi.

Programda Sosyolog Fatma Aslan sohbetinde, evlilik öncesi ve sonrası konularına değinip aile içi iletişim hakkında bilgiler verdi. Evliliğin önemine de değinen Aslan, evlilikte kadın ve erkeğin dikkat edeceği hususları slayt gösteride detaylıca anlattı.

İl Müftülüğünden Vaize Mine Sürmen ise ‘ailemde engelli var' konulu sunumunu yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Aslan ve Sürmen seminere katılan kadınların sorularını yanıtladı.

Pandemi tedbirlerine riayet edilerek gerçekleştirilen program, karşılıklı görüş alışverişi ile son buldu.