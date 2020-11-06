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Van'da görev yapan özel harekat timleri Suriye'ye uğurlandı

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis özel harekat (PÖH) timleri törenle Suriye’ye uğurlandı.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis özel harekat (PÖH) timleri törenle Suriye'ye uğurlandı.


Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde yapılan uğurlama törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ da katıldı. Van'da görev yapan özel hareket polislerinin bir kısmı, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

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