Van'da ‘Gözaltı ışık dolgu' uygulaması

Van Urartu Göz'de ‘Gözaltı ışık dolgu' uygulaması başarıyla yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz Uzmanlarından Op. Dr. Ali İhsan Güngör, gözaltı ışık dolgusunun özellikle gözaltı morluk ve çukurluklarda uygulanan bir işlem olduğunu ifade etti.

İşlemin kısa süreli olup sonuçları itibariyle yüz güldürücü olduğunu dile getiren Op. Dr. Güngör, “Gözaltı ışık dolgu uygulaması ile hastaların yorgun ifadesi kısa sürede daha canlı dinamik bir görünüme dönüşmektedir. Dolgu uygulaması etkinliği 12 ay devam etmektedir. Işık dolgusu uygulamaları ile beraber göz kapak morluk ve kırışıklıklarında mezoterapi ve PRP uygulamalarını Urartu Göz ailesi olarak güvenle yapmaktayız” dedi.