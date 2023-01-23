İhlas Haber Ajansı

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Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "16-22 Ocak 2023 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde bin 550 litre akaryakıt, 286 kilo 590 gram tütün, 34 adet elektronik sigara, 430 adet elektronik sigara likidi, 42 adet puro, 3 bin 400 adet makaron ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde ise 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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