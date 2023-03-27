Van'Da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “20- 26 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde bin 498 paket sigara, 62 adet elektronik sigara, 60 adet puro, 8 adet cep telefonu, 2 adet AK-47 tüfek, 4 adet AK-47 şarjörü, 3 adet tabanca, 23 adet tabanca fişeği, 78 adet tabanca şarjörü, 3 adet yivsiz av tüfeği, 78 adet uzun namlu tüfek fişeği, 52 adet silah yapım parçası, 10 adet silah yapım malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay bünyesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.