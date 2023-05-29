İhlas Haber Ajansı

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Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalarda 784 paket sigara, 7 adet elektronik sigara, 7 adet puro, 161 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 4 olayla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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