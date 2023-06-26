Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 380 paket sigara, 72 adet elektronik sigara, 29 adet cep telefonu, 8 adet kol saati, 5 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet tabanca ve 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay bünyesinde 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.