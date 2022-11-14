İhlas Haber Ajansı

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Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van’da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7-13 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda 455 paket sigara, 123 adet elektronik sigara, 24 adet elektronik sigara likiti, 30 paket pipo tütünü, 116 adet puro, 782,6 kilogram nargile tütünü, 166 adet cep telefonu, 25 adet cep telefonu aksesuarı, 60 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 11 olayda 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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