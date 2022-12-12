Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM bünyesinde bin 191 paket sigara, 3 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak bünyesinde ise yapılan çalışmalarda; 2 adet tabanca, 505 adet (9.65 mm, 9.19 mm, 7.65 mm, 6.35 mm çapında) fişek, 3 adet tabanca şarjörü, 8 adet cep telefonu, 5 adet taşınabilir bellek, 3 adet tapu, 5 adet sözleşme, 4 adet çek, 9 adet senet ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu bünyesinde yapılan çalışmalarda da 6 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olay bünyesinde 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.