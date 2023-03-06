Van'da gümrük kaçakçılığı operasyonu

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “27 Şubat - 5 Mart 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 54 şişe (18,9 litre) alkol, 397 paket sigara, 119 adet cep telefonu, 1 adet tarihi eser (sikke), 1 adet tabanca şarjörü, 26 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olayla ilgili 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.