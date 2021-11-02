Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince bir ayda yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1 - 31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 25,3 kilogram gümrük kaçağı çay, 780 paket gümrük kaçağı sigara ve bin 800 adet doldurulmuş makaron, 654 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 626 adet gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı, 4 bin 397 adet gümrük kaçağı kozmetik ürün, 99 kilo 940 gram gümüş, 110 gram gümrük kaçağı safran, bin 124 adet tıbbi ilaç ve 91 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 19 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır” denildi.