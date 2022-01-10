Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 3 -9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen; 2 bin 100 litre akaryakıt, 410 paket sigara, 2 kilo çay, 200 adet pipo tütünü, 200 adet av tüfeği, sahte olduğu değerlendirilen; 1 adet ikamet izin belgesi, 8 adet pasaport, 4 adet senet ve 1 adet araç ruhsatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 20 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılmıştır” denildi.