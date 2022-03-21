Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “14 - 20 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 10 bin 20 paket sigara, 10 litre alkol, parada sahtecilik ve 6114 SKM suçunda kullanıldığı değerlendirilen; 3 adet pasaport, 3 adet ikamet izin belgesi, 2 adet wi-fi cihazı, 2 adet kamera, 2 adet kulaklık, 2 adet SIM kart, 2 adet Smart kart cihazı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.