İhlas Haber Ajansı

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Van'da gümrük kaçakçılığı

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 425 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 425 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 425 paket sigara, 12 adet boş alkol şişesi ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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