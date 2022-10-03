Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “26 Eylül -2 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda bin 50 paket sigara, 378 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu soruşturmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda 2 adet av tüfeği, 27 adet av tüfeği kartuşu, 7 adet tapu ve fotokopileri, 1 adet senet defteri, 4 adet ajanda ve borç defteri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 2 olay bünyesinde 3 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.