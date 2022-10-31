Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “24-30 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 897 paket sigara, 51 adet elektronik sigara, 2 şişe alkol, 877,486 kilogram açık tütün, 429 bin 400 adet boş makaron, 38 bin 60 adet dolu makaron, 37 bin 580 kilogram ve 412 paket nargile tütünü, 6 milyon 102 bin adet sigara sarma kağıdı, 32 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 10 olayda 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.