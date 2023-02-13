Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde bin 990 paket sigara, 4 adet tabanca, 60 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay çerçevesinde 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.