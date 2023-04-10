Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gümrük kaçakçılığı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 280 paket sigara, 15 bin adet boş makaron, 5 bin 280 adet içi doldurulmuş makaron, 19 adet akıllı saat, 7 adet cep telefonu, 27 adet kol saati, 126 adet muhtelif malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 5 olayla ilgili 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.