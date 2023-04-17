Van'da gümrük kaçakçılığı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, Yapılan çalışmalar neticesinde 24 adet cep telefonu, 2 bin 69 litre akaryakıt, bin 920 paket sigara, 76 adet elektronik sigara, 160 kilogram çay, 960 adet tıbbi ilaç, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 66 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 18 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.