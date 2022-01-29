Van'da güpegündüz sokak ortasında 2 kişiyi öldüren şahıs yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde güpegündüz sokak ortasında eşini ve bir adamı öldüren şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü bugün İpekyolu ilçesi Defterdarlık Caddesi üzerinde bulunan bir araçta ateşli silahla başından vurulan V.C. isimli şahıs ile aracın yaklaşık 30 metre yakınında vücudunun çeşitli yerlerinden ateşli silahla vurulan Z.Ş. isimli kişinin öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Silahlı saldırgan eşi çıktı

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın şüphelisinin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, olayın şüphelisinin maktule Z.Ş.'nin eşi M.V.Ş. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamanın devamında, "Şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçmak için kullanmış olduğu araç içerisinde olayda kullanılan 7.65 mm çaplı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın kullanmış olduğu araçta ve ikametinde yapılan aramalarda; olayda kullanılan tabancaya ait 3 adet şarjör ve şarjörlere basılı toplam 19 adet 7.65 mm çapında fişek, kutu içerisinde 43 adet 7.65 mm çapında fişek, 1 adet av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet şarjör, av tüfeğine ait 40 adet dolu fişek, 1 adet avcı bıçağı, 1 adet çakı ele geçirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik soruşturma devam etmekte olup, gözaltına alınan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.