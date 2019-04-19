Van'da Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması

Van İl Müftülüğünce “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” münasebetiyle “Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması” yapıldı.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde, erkek ve bayan din görevlileri arasında yapılan “Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim-i Güzel Okuma Yarışması”, düzenlenen il finaliyle sona erdi. Yarışma neticesinde erkek din görevlileri hafızlık yarışmasında Çaldıran ilçesindeki Beydoğan Mahallesi Camii İmam-Hatibi Abdussamed Demirbilek,, erkek din görevlileri Kur'an- Kerim güzel okuma yarışmasında İpekyolu ilçesindeki Ulu Camii Müezzin-Kayyımı İsmail Akdoğan, bayan din görevlileri hafızlık yarışmasında Edremit ilçesindeki Seyyid İbrahim Kur'an Kursu Öğreticisi Ayşe Yıldırım, bayan din görevlileri Kur'an- Kerim güzel okuma yarışmasında ise Muradiye ilçesindeki Karahan Mahallesi Camii Kur'an Kursu Öğreticisi Kübra Aydoğdu birinci seçildi.

Yarışma sonunda İl Müftüsü Vekili Sebahattin Kesti ve İl Müftü Yardımcısı Vekili Sacit Emiri ve komisyon üyelerince yarışmacılara çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmada il birincisi olan görevlilerin bölge yarışmasında Van'ı temsil edecekleri belirtildi.