Van'da hafriyat kamyonlarına sıkı takip

İlk etapta 45 hafriyat kamyonuna GPS cihazları takılırken, sezon başında tüm araçlara cihaz takılması planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 2011'de yaşanan depremlerin ardından ciddi bir hafriyat sorunu ile karşı karşıya kalan kentte, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2019 hafriyat yönetimi toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, teknik personel ve hafriyat firmalarının temsilcileri katıldı.

Konuya ilişkin bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Selçuk Doğru, hafriyat yönetimi noktasında yeni bir döneme geçildiğini belirtti.

Kentteki hafriyatın sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yoğun bir çalışma ortaya koyduklarını anlatan Doğru, şunları söyledi:

“Büyükşehir Belediyesi olarak 2018 yılında altyapısını oluşturduğumuz ‘Hafriyat Yönetim Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. Bu sayede kent genelinde hafriyat işlerinin kayıt altına alınması, yasal belgelerin mevzuata uygun düzenlenmesi, döküm sahalarının yönetilmesi ve raporlama gibi konuların takibi sağlanacak. İlk etapta 45 aracımıza taktığımız GPS cihazları ile sürdürülen hafriyat yönetimi başarı ile devam ediyor. Yeni dönemde ilimizde faaliyet gösteren tüm hafriyat araçlarına GPS cihazı taktırılacak ve bu araçlar 7/24 takip edilerek, hafriyatın nereden alınıp nereye döküldüğü tespit edilecek. Bu sayede de hafriyatın gelişi güzel göl kenarları, derelere veya boş arazilere dökülmesinin önüne geçilecektir. Bu çalışmayla belediye çevre denetimini kontrol ettiği gibi hafriyat firmalarının da sisteme entegre olarak düzenli çalışmamalarını sağlayacak.”

Toplantıya katılan firma temsilcileri ise, bu tür toplantıların sorunlarının çözümü noktasında önemli olduğunu ve süreklilik az etmesi gerektiğini ifade ettiler.