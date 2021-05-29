Van'da hafta sonu kısıtlamaları devam ediyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da İçişleri Bakanlığı tarafından tam kısıtlamanın ardından kademeli normalleşme tedbirleri uygulanmaya başladı. Bu kapsamda dün saat 21.00'dan itibarıyla başlayan hafta sonu kısıtlaması, 31 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun en fazla olduğu İpekyolu Caddesi başta olmak üzere kentteki birçok cadde ve sokakta sessizlik hakim oldu.

Öte yandan, cadde ve sokaklarda görev alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kimlik kontrolü yaparken, denetimler çerçevesinde sadece kısıtlamadan muaf olan işçi ve kamu personellerinin sokağa çıktığı görüldü.