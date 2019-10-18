Van'da hain saldırı;1 şehit, 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Van'ı Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolundan pusu/devriye faaliyeti için Soğuksu Hudut Karakol istikametinde devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin aracına İran sınırından teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar