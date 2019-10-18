İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da hain saldırı;1 şehit, 2 yaralı

Van’ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde devriye aracına İran sınırından teröristlerce açılan ateş sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.


Van'ı Çaldıran ilçesi Uzunyol Hudut Karakolundan pusu/devriye faaliyeti için Soğuksu Hudut Karakol istikametinde devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçlerinin aracına İran sınırından teröristler tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe anında karşılık verilmesi neticesinde çıkan çatışmada Bitlis'in Ahlat ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk şehit olurken, yaralılar helikopter ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.