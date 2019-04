Van'da ‘Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Nisan Ayı Toplantısı' yapıldı

Van'da ‘2019 Nisan Ayı Halk Eğitim Merkezi Müdürleri Toplantısı', Gürpınar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapıldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin başkanlığında ilçe milli eğitim şube müdürleri ve ilçe halk eğitim merkezi müdürlerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, birçok gündem maddesi görüşüldü. 2018-2019 eğitim öğretim yılı nisan ayı çalışmalarının (sosyal kültürel kurslar, mesleki kurslar-okuma-yazma kursları) ele alındığı toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılı hayat boyu öğrenme şenlikleri kapsamında halk eğitim merkezleri tarafından yapılacak faaliyetlerin planlanması, girişimcilikte önce kadın projesi kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, 08-12 Nisan 2019 tarihleri arasında kurum müdürlükleri tarafından yapılacak kursiyer değerlendirme çalışmaları ile ilgili gerekli açıklamaların yapılması, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Şöleni El Sanatları Sergisi, kısa film yarışması, afiş yarışması ve sergisi ile ilgili yarışma şartnameleri ve başvuru süreci hakkında bilgilendirme yapılması, okuma yazma seferberliği kapsamında yapılan çalışmaların değerlendirilmesi (kurs sayıları, kursiyer sayıları, açılması planlanan kurslar v.b), okul servis araç sürücüleri ve okul taşıtları rehber personelinin eğitimlerinin değerlendirilmesi, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında mezun öğrencilere yönelik olarak açılan sürekli eğitim merkezlerinin çalışmalarının değerlendirilmesi gibi konular yapılan toplantıyla ele alındı.

Her ay farklı bir ilçede halk eğitimi merkezleri tarafından yapılan çalışmaları ele aldıklarını belirten İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ebubekir Yetkin, bu toplantılarda yapılan çalışmaların yanı sıra yapılacak yeni çalışmalara yönelik de fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi. Halk eğitim merkezlerinin çalışmalarının ülkemiz ve insanımız için çok önemli olduğunun altını çizen Yetkin, “Halk eğitimi merkezleri, insanımıza meslek edindirme ve insanımızın mesleki yeterliklerini artırma konusunda önemli katkılar sağlıyor. Toplumun her kesimine ve her yaş grubuna hitap eden halk eğitim merkezlerimizin toplumumuzda çok önemli yeri vardır. Bu önemli çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.