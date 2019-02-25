Van'da ‘Hami Projesi' bilgilendirme toplantısı

Van'da 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde eğitim sisteminin önemli bir parçası olan özel öğretim alanının önümüzdeki süreçte daha esnek ve kalite odaklı bir yapıya dönüşmesine yönelik çalışmaların hedeflendiği ‘Hami Projesi' hayata geçiriliyor.

Hami Projesi tanıtım toplantısı, Özel Öğretimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural başkanlığında Edremit'teki bir kolejde yapıldı. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin ve Van'da hizmet veren özel ilkokul, ortaokul ve lise müdürlerinin katılımıyla yapılan toplantıda, konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fesih Vural, okullar arası işbirliği ve dayanışma açısından da örnek bir çalışma olacağına inandıklarını söyledi. Söz konusu proje ile uluslararası standartlar gözetilerek gelişen bir özel öğretim, resmi/özel tüm okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlevin üstleneceğini ifade eden Vural, böylelikle hedefler doğrultusunda çalışmaların yapılacağını söyledi.

Şube Müdürü Fesih Vural'ın bilgilendirme toplantısının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından projenin uygulanması, hedefleri konusunda katılımcılara slayt sunum yapıldı.