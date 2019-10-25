Van'da ‘Hasta Hakları Günü' etkinliği

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından "Hasta Hakları Günü" nedeniyle bir program düzenlendi.

"Hasta Hakları Günü" günü nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezinde Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri, beraberindeki Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden, Hastane Başmüdürü Sefer Kuşan ve hastane personeliyle serviste yatan hastaları ziyaret etti. Hastalara çiçek veren Prof. Dr. Kayri, onlarla bir süre sohbet etti.

Hastanede modern bir hizmet sunduklarını vurgulayan Kayri, "Hastanemizin daha iyi hizmet verebilmesini sağlamak için hep birlikte çok çalışmalıyız" dedi.