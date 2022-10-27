Van'da “Hasta Hakları Haftası” etkinliği

Van Eğitim ve Araştırmaya Hastanesi Başhekimliğince organize edilen etkinlikte konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanelerinde tedavileri devam eden tüm hastalar için her geçen gün hizmet kalitesini daha da geliştirdiklerini söyledi. Hastalara sağlık hizmeti sunmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Sarıkaya, “Hastane yönetimi olarak sizlerin arzu ve istekleri bizim için her zaman önceliklidir” dedi.

Hastane yönetimi ve hastalarla birlikte pasta da kesen Başhekim Sarıkaya, çocukların söylediği şarkılara eşlik ettikten sonra onlara kırtasiye malzemesi hediye etti.