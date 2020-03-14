Van'da hasta ziyaret saatleri kısıtlandı

Türkiye'de korona virüs vakalarına rastlanılmasının ardından Van'daki hastanelerde hasta refakat saatleri kısıtlandı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü geçtiğimiz hafta içerisinde Türkiye'de de görüldü. Korona virüsü tedbirleri kapsamında Van'daki hastaneler de harekete geçti. Bu kapsamda Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde refakat saatlerine kısıtlanma ve bazı bölümlerde ise yasak getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, hastanede hasta refakat saatlerinde kısıtlanma yapıldığını belirterek, ziyaretlerin 13.00-14.00 ile 20.00-21.00 arasında olduğunu söyledi. Hastaların sağlığı açısından 2 kişiden fazla refakatçi ziyaretleri yapılmamasını önemle duyuran Başhekim İliklerden, “Hastanemiz tüm ortak alanları, poliklinikler, tüm WC'ler, giriş-çıkışlar, merdivenler, koridorlar gibi diğer hasta dışı alanlar mesai öncesi ve sonrası vatandaşlarımızın dezenfeksiyon işlemlerine maruz kalmaması için Sağlık Bakanlığı lisanslı ve onaylı ürünlerle ve hastane enfeksiyon komitesinin uygun gördüğü dezenfekte ilaçlarla sık sık dezenfekte edilmektedir. Ayrıca günaşırı akademisyenlerden (Prof, Doç, Yrd Doç,) oluşan enfeksiyon kontrol komitesi toplantıları yapılarak bulaşıcı hastalıklar açısından önlemler alınmaktadır” dedi.

“Tek kişinin ziyaretine izin verilecektir”

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesince yapılan açıklamada ise Sağlık Bakanlığı bünyesinde erken dönemde oluşturulan “Korona Virüs Bilim Kurulu” önerileri doğrultusunda alınan sıkı tedbirlerle hastalığın ülkeye gelişi önemli ölçüde engellenebildiği belirtildi. Açıklamada, “Bakanlığımız genelgeleri ile yurt genelinde de alınan sıkı tedbirlere ek olarak temasın azaltılmasına yönelik önlemler alınmaya devam ediyor. Hastanemizde hasta ziyaretlerinin Mart-Nisan ayı boyunca mesai saatleri içerisinde yapılmaması, hasta ziyaretleri 19.00-20.00 saatleri arasında yapılacak olup, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilecektir. Yoğun bakımda ve palyatif bakım servislerinde yatan hasta ziyaretlerinin yasaklanması, hasta refakat hizmetlerinin sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından sağlanacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan konuyla ilgili hassasiyet göstermelerini, rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.