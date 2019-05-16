Van'da hastalar için kemoterapi ünitesi yeniden dizayn edildi

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastalara daha iyi hizmet sunmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kanser hastalarına daha nezih bir ortamda hizmet vermek için mevcut Gündüz Kemoterapi Ünitesi yeniden düzenlendi.

Yeniden dizayn edilen Gündüz Kemoterapi Ünitesi; Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, hekim ve sağlık çalışanların katılımıyla törenle hizmete açıldı. Açılış öncesi bir konuşma yapan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin fiziki koşullarının çok iyi olduğunu belirtti. Hastanenin sadece Vanlılara değil, bütün bölgeye hizmet verdiğini anımsatan Vali Bilmez, “Hastanemizin fiziki koşulları çok iyi durumdadır. Uzman hekim alanında zaman zaman sıkıntı yaşıyoruz. Bu hastanede görev yapan her hekim arkadaşımızın normalden katbekat çaba gösterdiğini biliyoruz. Ben bu anlamda hastane hekimlerini ve onlara yardımcı olan sağlık personelini tebrik ediyorum” dedi.

“Bu hastaneye birlikte sahip çıkmamız lazım”

Hastane imkanlarının daha verimli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Bilmez, “Biz bu hastanedeki imkanlarımızı çok daha verimli kullanmak zorundayız. Bu hastane bir kişi tarafından yönetilebilecek bir hastane değildir. Bu ancak ekip anlamında yönetilir. Bu hastanenin göstermiş olduğu başarıda herkesin emeği olduğu gibi, eksik ve yanlışlarda da herkesin günahı var. Onun için kimse tek başına bir kurtarıcı değildir. Tüm personelimizi mutlaka kendi yönetim anlayışımızın içine katıp bu hastaneye birlikte sahip çıkmamız lazımdır” diye konuştu.

“Yeniden dizayn edildi”

Hastaların daha iyi şartlarda kemoterapi görmesi amacıyla ünitenin yeniden dizayn edildiğini dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün de burada hastalarımızın daha iyi, huzurlu ve müreffeh bir ortamda kemoterapi görmesi için hastanemizdeki bölüm yeniden dizayn edildi. Hastalarımızın rahat edebileceği ergonomi anlamda kullanabileceği bir hale getirildi. Burada emeği olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.”

Kemoterapi ünitesinin çok etkin kullanıldığına dikkat çeken SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik ise, “Burası hastalarımıza ciddi kolaylık sağlayan bir birim oldu. Burası çok etkili kullanıyor. Çünkü özellikle yemek borusu ve mide kanseri sayısı çok fazladır. Hasta potansiyelimiz çok fazla ve bu hastalarımız burada uzun dönem kemoterapi alıyor. Bu birim bu açıdan çok anlamlı oldu” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler kurdele kesiminden sonra üniteyi gezerek hastalara şifa diledi.