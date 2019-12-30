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Van'da hastane çalışanlarına NRP eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) eğitimine katılan hastane çalışanlarına sertifikaları verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ÇEKÜS Birimi tarafından düzenlenen ve SBÜ. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 9 doktor, 20 ebe, 17 hemşire ve 1 acil tıp teknisyeninin katıldığı Neonatal Resusitasyon Programı (NRP) eğitiminde; "Yenidoğan Canlandırma ve Yenidoğana Doğru Etkili Yaklaşım" konularında Prof. Dr. Oğuz Tuncer ve Prof. Dr. Ercan Kırımi tarafından bilgiler verildi.


Program kapsamında yurt çapında doğum salonunda çalışan ve yenidoğana yönelik girişimde bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi ve gerekli bilgi ve becerilerle donatılması amacıyla düzenlenen NRP eğimine katılan katılımcılara sertifikaları verildi.

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