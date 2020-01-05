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Van'da havalandırma boşluğunda yangın

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir binanın havalandırma boşluğunda yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. 2 araç, 6 personelle yangına müdahele eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangınn çatıya sıçramadan söndürüldi.

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