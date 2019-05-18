Van'da havalar geç ısınınca balık göçü 15 gün geç başladı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tercih ettiği nehirlere zorlu göç yolculuğu bu yıl havaların geç ısınmasıyla birlikte 15 gün geç başladı.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 14 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefalleri için balıkçılar 90 gün boyunca inci kefali avlayamayacak. Balıklarda bu süre içinde üremek için zorlu göç yolculuğunu gerçekleştirmek için gölün tuzlu ve sodalı sularından çıkıp tatlı sulara akın edecek. Balıklar aynı zamanda bölgenin turizmine de katkı sunuyor. Göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşan balıklar, görsel şölen sunuyor. Balıkların göç şöleni bu yıl havaların geç ısınmasıyla birlikte 15 gün geç başladı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen ve nesli koruma altında olan inci kefali kış mevsiminin ağrı geçmesi, derelerin debisinin yüksek olmasıyla bu yıl göçün geç olacağını belirten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, “Van Gölü'ne dökülen akarsulardaki su sıcaklığı 13 dereceyi geçmesi ile beraber dere ağızlarına toplanan inci kefalleri sürüler halinde akarsulara giriş yaptı ve yukarı kesimlere doğru çıkmaya başladı. Geçen yıla göre kıyasladığımız zaman bu yıl göçte 10-15 günlük bir gecikme söz konusu oldu. Çünkü bu sene Van Gölü havzasına geçen yıllara göre çok daha fazla kar yağışı düştü ve akarsuyun debileri geçen yıla göre çok çok yüksek. Sıcaklar ise geçen yıl bu tarihlere göre biraz daha düşük seyretti. Bu sene akarsuların debileri bol. Bu Van Gölü için, inci kefali için sevindirici bir haber. Çünkü akarsularda debirlerin yüksek olması yaz aylarında balıklar için su olması demek, tarlasını sulayan çiftçilerin için suyun olması demek. Bugün Van Gölü'ndeki inci kefalinden 14 bin insan geçimini sağlıyor. Bu 14 bin insanın geçimini sağlamasının en büyük kuralı yaz aylarında üreme için dereleri göç eden inci kefalinin üreme göçünün başarısına bağlı. Bu tarihte Van Gölü'ne dökülen bütün akarsularda özellikle Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bütün ekipler 24 saat esasına göre sıkı tedbirler alıyorlar. Fakat şunu unutmamamız gerekiyor. Balığın sahibi vatandaş olarak sokakta yaşayan vatandaş olarak bizleriz. Lütfen balığı almayalım, bağlı avlayanları satanları ilgili kurumlara haber verelim” dedi.