Van'da “Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi” çalıştayı düzenlendi

Van'da Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce “Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi”nin çalıştayı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, denizlerde başta balon balığı ve aslan balığı olmak üzere istilacı balık türleri ile mücadele ediyor. Benzer şekilde, iç sularda ekonomik değere sahip olan istilacı türler üzerinde av baskısını teşvik ederek bu türlerin kontrol altında tutulmasına yönelik ciddi çalışmalar düzenliyor. Bu çerçevede Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından pilot il olarak seçilen Van'da da “Hayalet Av Araçları ve İstilacı Türler Farkındalık Projesi” çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda açılış konuşmasını yapan İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel, Van'ın su ürünleri konusunda ciddi bir potansiyeli olduğunu belirtti. 3 bin 784 kilometrekarelik yüzey alanıyla dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü ve bu havzada bulunan Erçek Gölü'nde endemik bir tür olan inci kefali balığının yaşadığını hatırlatan Müdür Vekili Yücel, “İlimizde Sarımemet, Koçköprü ve Zernek barajları mevcut olup, il müdürlüğümüzce bu baraj gölleri kiraya verilerek sazan ve siraz balığının ticari avcılığı yapılmaktadır. İlimizde 10 adet güçlü su kaynağı ve irili ufaklı birçok su kaynağı bulunmaktadır. İlimizde Van Gölü ve Erçek göllerinde yaşamını sürdüren endemik ve anadrom bir tür olan inci kefali balığı üremek için tatlı sulara göç etmektedir. Yıllık 8 bin ile 10 bin ton arasında avcılığı olup Türkiye'de en büyük iç su avcılığı oranına sahiptir” dedi.

Su ürünleri yetiştiriciliği potansiyelinde 8 adeti barajlarda 32 adeti karada ise olmak üzere toplam 40 adet alabalık işletmesinin bulunduğunu dile getiren Yücel, “Bu işletmelerin toplam kapasitesi 3 bin 900 tondur. Bu işletmelerin 9 adedinde toplam 45 milyon adet yavru alabalık üretimi yapılmaktadır. İlimizde balıklandırma çalışmaları çerçevesinde son 4 yılda 20 adet su kaynağına yaklaşık 1 milyon 850 bin adet yavru sazan balığı aktarıldı. İl müdürlüğümüz tarafından istilacı bir tür olan zebra midyeleri konusunda çalışmalar yürütülmüş olup, bu çerçevede hazırlanan rapor Tarım ve Orman Bakanlığımıza sunulmuştur. Ayrıca İlimizdeki istilacı tür olan sivrisinek balığı ve zebra midyesi konusunda üniversitemiz tarafından bilimsel çalışmalarda yapılmıştır” diye konuştu.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından sinevizyon gösterisi ve ardından Prof. Dr. Güler Emekçi'nin “İç Sularımızdaki İstilacı Balık Türleri” ve Doç. Dr. Cüneyt Kaya'nın “Hayalet Avcılık” sunumlarıyla devam etti. Çalıştay, soru ve cevap bölümünün ardından sonra sona erdi.