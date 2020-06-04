Van'da hayvan içme suyu için enerji panelleri kuruluyor

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresinin (DAP) destekleri ile Van Büyükşehir Belediyesinin kırsal alanlarda tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik yatırım hizmetleri devam ediyor. Birçok kırsal mahallede bulunan arazilerde Hayvan İçme Suyu (HİS) projeleri kapsamında sondaj çalışması yürüten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin en ufak bir mağduriyet yaşamaması adına projelerini geliştiriyor. Bu bağlamda arazide hayvanların su ihtiyacını sağlaması için açılan sondajlarda elektriğin sağlanamamasından ötürü sondaj yapılan yerlere güneş panelleri ile terfi merkezleri kuruluyor. Ekipler, Özalp ilçesi Yavuzlar ve Çavuşlar ile Gürpınar ilçesine bağlı Günbaşı ve Mollahüseyin, Çaldıran ilçesine bağlı Avcıbaşı ve Yukarı Kuyucak mahallelerinde güneş panelleri kurdu. Su deposu ve 5.5 Kv enerji kapasiteli güneş enerji sistemini barındıran proje kapsamında kanal çevresine 32 metre uzunluğunda 6 bölmeli sıvat yapılarak koruma çit ile çevrilecek. Projelerin ihale aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde tamamlanarak çiftçinin hizmetine sunulması hedefleniyor.