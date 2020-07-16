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Van'da hayvan pazarının yolu yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarının yolunda yenileme çalışmalarına başladı.


Van Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ağır geçen kıştan sonra vatandaşların talebi üzerine canlı hayvan pazarı yolunda yenileme çalışması başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, canlı hayvan pazarı güzergâhındaki yolda söküm çalışması yapıyor. Söküm çalışmaları tamamlandıktan sonra büyükşehir belediyesinin kendi iş gücü ile dolgu, stabilize ve asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden yetkililer, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile yaklaşık bin 200 metrelik yolun 18 metre genişliğinde asfaltlanarak daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini söylediler. Yetkililer ayrıca Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Seyrantepe Mahallesi Adıgüzel Kümeevler Çıkmaz Sokak'ta başlatılan asfalt çalışmasının da devam ettiğini belirttiler.

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