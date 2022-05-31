Van'da haziran dolu dolu geçecek

Van Büyükşehir Belediyesi, hazırlamış olduğu kültür sanat takvimiyle her ay birbirinden farklı etkinlikler düzenliyor. Oluşturulan kültür sanat takvimiyle yine haziran ayında; festivaller, şiir programları, sinema gösterimleri, seminerler, sergiler, doğa yürüyüşleri ve kadın programları düzenlenecek.

2 festival yapılacak

Kentin gastronomisi, yemek ve mutfak kültürünü canlandırmak amacıyla Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 1-3 Haziran tarihleri arasında 1. Gastronomi Festivali düzenlenecek. İpekyolu ilçesi Van Müzesi alanında yapılacak festivale 5 ülke ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 70 aşçı katılacak. 3 gün sürecek festivalde Türk mutfağında Van yemekleri tanıtılarak, yemek yapma yarışmaları düzenlenecek.

Yine dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve her yıl üremek için mayıs ile temmuz ayları arasında tatlı su ağızlarına göç eden inci kefalinin yolculuğu için 3-5 Haziran tarihlerinde Erciş Balık Göçü Festivali yapılacak. Festival bünyesinde 4 Haziran günü Erciş'te Mümin Sarıkaya konser verecek.

Van'da ilk kez maraton düzenleniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'nu düzenliyor. Kent tanıtımına büyük katkı sağlayacak 1. Van Denizi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu, 12 Haziran'da yapılacak. Yarışmaya Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 2 bin kişi katılacak.

Programların tamamında şehir merkezinden ücretsiz servis imkânı sağlanacağı bildirildi.