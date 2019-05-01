Van'da helikopter destekli trafik denetimi

Van'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi, ölüm ve yaralanmaların önemli ölçüde azaltılarak sonuçlarının hafifletilmesi için yoğun bir çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Bardakçı TOKİ Kavşağı'nda oluşturulan uygulama noktalarında helikopter destekli denetim yapıldı.

Van genelinde 5 farklı noktada 10 ekiple helikopter eşliğinde hız, hatalı şerit değiştirme, tehlikeli araç kullanma, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma, kırmızı ışık ve diğer kural ihlallerine ilişkin denetimler yapıldı. Trafik denetimlerinin artması sonucu geçen yıla oranla yaralanmalı trafik kazaları şehir içinde yüzde 25, şehirler arasında ise yüzde 45 oranında azaldı.

Denetimlerle ilgili konuşan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiseri Hasan Temir, rutin kontrollerinin yanı sıra helikopter ve drone la de denetimler düzenlediklerini belirtti. Yapılan denetimlerin cezaya değil, trafik düzeni ve güvenliğine yönelik olduğuna dikkat çeken Komiser Temir, “Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri olarak, trafik denetimlerinde rutin kontrollerimiz devam ediyor. Bu anlamda yaptığımız denetim ve kontroller ceza amaçlı değil, trafik güvenliği ve trafik düzenine ilişkin sağlıklı sonuçlar elde edebilmemiz ve bir nebze de olsun trafik kazalarını önlemek amacıyla yapılmaktadır. Yapılan denetimler zaman zaman havadan helikopter ve drone destekli yapılmaktadır. Vatandaşların şikayetleri doğrultusunda kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, tehlikeli şerit değiştirme daha iyi tespit ve yerinde görmek amacıyla helikopterli ve dronela destekli denetimlerimize ağırlık veriyoruz” dedi.

“Trafik kazalarında yüzde 25 oranlarında düşüş yaşandı”

Denetimlerin artırılmasının olumlu sonuçlar doğurduğunu, geçen yıla oranla şehir içi yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 25 azaldığını dile getiren Temir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan denetimlerin istatistiklerini incelediğimiz zaman vatandaşlar tarafından da son derece memnuniyetle karşılandığını ve yüzde 25 oranlarında da trafik kazanlarında düşüş yaşandığı görülmektedir. Demek ki yapılan denetim ve kontroller amacına ulaşmıştır. Bu konuda da çok mutluyuz.”

Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğunda olası trafik kazalarını minimuma düşürmek için yoğun çaba sarf edildiğine dikkat çeken Temir, kazasız bir trafik ortamı temenni etti.

Öte yandan; sürücü, yolcu ve yayaların bilinçlendirilmesine yönelik 2019 yılının ‘yaya öncelikli yıl' olması dolayısıyla eğitimlerin yıl boyu devam edeceği ve şu ana kadar 13 bin öğrenciye trafik eğitimi verildiği kaydedildi.