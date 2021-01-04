İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da hem yasağa uymadılar, hem de yasak tüfekle ava çıktılar

Van’ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 2 kişiye takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 2 kişiye takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.


Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hafta sonu yaptıkları denetimler sonucu 2 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasında avlandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler 2 şahsa, takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlandıkları için, jandarma ise sokağa çıkma kısıtlamasına muhalefetten idari para cezası verildi.


Yetkililer, destekleri için Kırkgeçit Jandarma Karakol Komutanlığı personeline çok teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.