Van'da “Huzurlu Parklar ve Okul Önleri” uygulaması

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların dinlenebilmesi, sohbet edebilmesi, gezebilmesi ve hoşça vakit geçirmesi amacıyla yapılan parklarda ve eğitim öğretim hayatının güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi için başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla ülke genelinde olduğu gibi Van'da 5 Aralık 2018 günü “Huzurlu Parklar ve Okul Önleri” uygulaması gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz genelinde okul önleri ile okul çevrelerinde bulunan oyun salonlarında, internet kafelerde ve halkın yoğun olarak bulunduğu, ailelerin çocukları ile vakit geçirdiği park, bahçe, sahil kenarları gibi yerlerde 07.00-09.00-13.00-16.00-18.30-20.30 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamaya 47 ekip, 150 personel katılmıştır. Uygulama sonucunda; 2 bin 551 şahıs sorgulanmış, 8 şahıs hakkında işlem yapılmış, 29 okul servis aracı olmak üzere toplam 448 araç kontrol edilerek, 11 araca 6 bin 605 TL cezai işlem uygulanmış, 1 araç trafikten men edilmiş, 68 park, 96 okul önü, 98 umuma açık iş yeri kontrol edilmiş, 5 iş yerine 921 TL idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.