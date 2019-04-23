Van'da “Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019-1” gerçekleştirildi

Van'da polis ekipleri tarafından 94 ekip, 326 personel ile gerçekleştirilen “Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019-1”de sorgulanan bin 103 şahıstan 7 şahıs hakkında işlem yapılmış, 117 araç kontrol edilerek, 1 araca cezai işlem uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde özellikle kavşaklar, parklar ve benzeri kamuya açık kentsel mekânlarda çocukların ve yetişkinlerin araç camı silerek, mendil, çiçek, hediyelik eşya satışı yaparak veya dilenerek toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye düşürdükleri görülerek; kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 22 Nisan 2019 tarihinde ülkemiz genelinde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulundukları yerlerde kamu düzenini bozan şahıslara yönelik Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019-1 gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında ilimiz genelinde kamu düzenini bozan şahıslara yönelik 12.00-14.00 saatleri arasında parklar, bahçeler, okul civarında bulunan kafeler, internet/oyun salonları, kıraathanelerde, 18.00-20.00 saatleri arasında ana kavşaklarda, meydanlarda, parklarda ve alış veriş merkezleri gibi alanlarda yapılan uygulamaya 94 ekip, 326 personel katıldı. Uygulama sonucunda; bin 103 şahıs sorgulanmış, 7 şahıs hakkında işlem yapılmış, 117 araç kontrol edilerek, 1 araca cezai işlem uygulanmış, 75 park ve bahçe, 67 umuma açık iş yeri kontrol edilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” denildi.